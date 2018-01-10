TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 3.7844 3.7912 3.7818 3.7969 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.9587 2.9780 2.9451 2.9958 1 DANİMARKA KRONU 0.60676 0.60974 0.60634 0.61114 1 EURO 4.5255 4.5337 4.5224 4.5405 1 İNGİLİZ STERLİNİ 5.1085 5.1352 5.1049 5.1429 1 İSVİÇRE FRANGI 3.8484 3.8731 3.8426 3.8789 1 İSVEÇ KRONU 0.45934 0.46410 0.45902 0.46516 1 KANADA DOLARI 3.0352 3.0489 3.0239 3.0605 1 KUVEYT DİNARI 12.4749 12.6382 12.2878 12.8277 1 NORVEÇ KRONU 0.46784 0.47099 0.46751 0.47207 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0091 1.0109 1.0015 1.0185 100 JAPON YENİ 3.3787 3.4011 3.3662 3.4140 1 BULGAR LEVASI 2.3007 2.3308 1 RUMEN LEYİ 0.96883 0.98151 1 RUS RUBLESİ 0.06609 0.06696 100 İRAN RİYALİ 0.01037 0.01051 1 ÇİN YUANI 0.57759 0.58514 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03398 0.03442 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.2761 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.2274 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9811 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.2038 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.74 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2452 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0693 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1958 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3522 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3150 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6357 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.8843 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 56.94 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 36289 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.5154 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 110.75 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.42383 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 5.3932 TÜRK LİRASI
(AA)
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