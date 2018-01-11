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TCMB döviz kurları

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 36 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 3.7919 3.7988 3.7893 3.8045 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.9775 2.9969 2.9638 3.0149 1 DANİMARKA KRONU 0.60716 0.61014 0.60673 0.61154 1 EURO 4.5287 4.5369 4.5256 4.5437 1 İNGİLİZ STERLİNİ 5.1038 5.1304 5.1002 5.1381 1 İSVİÇRE FRANGI 3.8610 3.8858 3.8552 3.8916 1 İSVEÇ KRONU 0.46079 0.46556 0.46047 0.46663 1 KANADA DOLARI 3.0138 3.0274 3.0027 3.0389 1 KUVEYT DİNARI 12.4971 12.6606 12.3096 12.8505 1 NORVEÇ KRONU 0.46881 0.47196 0.46848 0.47305 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0111 1.0129 1.0035 1.0205 100 JAPON YENİ 3.3866 3.4090 3.3741 3.4220 1 BULGAR LEVASI 2.3023 2.3324 1 RUMEN LEYİ 0.97110 0.98381 1 RUS RUBLESİ 0.06616 0.06702 100 İRAN RİYALİ 0.01037 0.01050 1 ÇİN YUANI 0.57929 0.58687 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03405 0.03449 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.2705 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.2357 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9799 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.1942 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.70 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2565 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0686 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1943 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3483 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3143 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6378 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.8829 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 56.99 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 36374 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.5091 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 110.75 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.42309 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 5.4011 TÜRK LİRASI

(AA)

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