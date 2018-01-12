TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 3.7622 3.7690 3.7596 3.7747 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.9564 2.9757 2.9428 2.9935 1 DANİMARKA KRONU 0.61017 0.61316 0.60974 0.61458 1 EURO 4.5517 4.5599 4.5485 4.5668 1 İNGİLİZ STERLİNİ 5.1046 5.1312 5.1010 5.1389 1 İSVİÇRE FRANGI 3.8574 3.8822 3.8516 3.8880 1 İSVEÇ KRONU 0.46168 0.46646 0.46136 0.46754 1 KANADA DOLARI 2.9992 3.0128 2.9881 3.0242 1 KUVEYT DİNARI 12.4166 12.5790 12.2303 12.7677 1 NORVEÇ KRONU 0.46989 0.47305 0.46956 0.47414 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0031 1.0050 0.99562 1.0125 100 JAPON YENİ 3.3749 3.3973 3.3625 3.4102 1 BULGAR LEVASI 2.3139 2.3442 1 RUMEN LEYİ 0.97570 0.98847 1 RUS RUBLESİ 0.06612 0.06699 100 İRAN RİYALİ 0.01029 0.01042 1 ÇİN YUANI 0.57865 0.58622 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03378 0.03422 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.2696 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.1563 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9731 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.1143 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.21 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2527 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.9870 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.2099 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3591 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3189 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6168 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.8343 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 56.58 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 36374 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.4653 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 110.75 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.43156 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 5.3907 TÜRK LİRASI
(AA)
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