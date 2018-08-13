TDBB Bosna Hersek Heyeti'nden Azerbaycan ziyareti

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Bosna Hersek Heyeti tarafından Azerbaycan'a ziyaret programı düzenlendi.
TDBB'den yapılan açıklamaya göre, TDBB'nin üye ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla başlattığı program kapsamında Bosna Hersek heyeti tarafından Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirildi.
Programa, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Saraybosna Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç, Olovo Belediye Başkanı Đemal Memagiç, Novi Grad Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mirela Bubalo, AS Holding İhracat Müdürü Vedad Haliloviç, Bosnaplast Genel Müdürü Huso Cesir, Bosnaplast Genel Müdür Yardımcısı Muamer Cesir, T3 Consulting Team Company Müdürü Erhad Trhulj, Sarajevostan Müdürü Mustafa Galijatoviç, Saraybosna Kantonu Turizm Müdürü Midhat Hubijar ve TDBB Dış İlişkiler Uzmanı Zuleyha Gurbetova katıldı.
Programın ilk gününde Bakü Türk Şehitliği'ni, Şehitler Hiyabanı'nı ve Nerimanov Belediyesi'ni ziyaret eden heyet, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosna-Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade etti.
Heyet, programın ikinci ve üçüncü günlerinde, Yasamal, Sebail, Binegadi ve Sumgayıt belediyeleri ile Azerbaycan İhracat ve Yatırım Ajansı'nı ziyaret ederek, iş birliği imkanlarını değerlendirdi.
Bileceri ve Binegedi ilçelerine de ziyarette bulunan kurul, ayrıca Azerbaycan Kasaba Belediyeleri Birliği ve Azerbaycan Kent Belediyeleri Birliği yöneticileriyle de görüşme gerçekleştirdi.
Azerbaycan'ın tarihi ve turistik yerlerinden Haydar Aliyev Türbesi, 20 Yanvar Şehitliği, Haydar Aliyev Merkezi, Halı Müzesi, Haydar Mescidi, Ateşgah Mabedi, Fevvareler Meydanı ve Denizkenarı Milli Parkı da program kapsamında gezildi.
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