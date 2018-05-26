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TDBB tarafından Kırgızistan'da cami yaptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliğince Kırgızistan'da yapılan cami ibadete açıldı

BİŞKEK (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından Kırgızistan'ın kuzeyinde yaptırılan cami ibadete açıldı.

TDBB, Kırgızistan'ın Issık Göl bölge yönetiminin talebi doğrultusunda, ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata kentinin doğusunda Bulan-Sögöttü beldesinde 220 kişinin namaz kılabileceği Osmanlı mimarisinin özelliklerine sahip cami yaptırdı.

Temeli 6 ay önce atılan caminin açılışına, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Kırgızistan Başbakanı Danışmanı Ashat Akibayev, Issık Göl İlçe Kaymakamı Danir İmanaliyev, Türkiye'den Kocaeli, Selçuklu ve Keçirören belediyeleri yetkilileri ve meclis üyeleri, yüklenici firma görevlileri ile çok sayıda belde sakini katıldı.

Açılış töreni, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Başbakan Danışmanı Akibayev, açılışta yaptığı konuşmada,Türkiye'nin yardımıyla Kırgızistan'da birçok cami inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden Akibayev, "İnşallah bu cami halk arasındaki birliğin simgesi olur." dedi.

TDBB Genel Sekreteri Solak da caminin yapımında Türkiye'den 10'a yakın belediyenin katkısı olduğunu dile getirdi.

Belde sakinlerinin desteğiyle caminin adını "Türk Dünyası Camisi" olarak adlandırdıklarını belirten Solak, caminin Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik ve dostluğun simgesi olduğunu ifade etti.

Solak, caminin yapımında emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür etti.

Törende, Kırgız yetkililer tarafından Türk konuklara Kırgız geleneksel kıyafetleri giydirildi, teşekkür plaketleri sunuldu.

Yetkililerin kurdele keserek ibadete açtığı camide ilk namaz, Issık Göl Bölge Müftüsü Almazbek Sagınbayev tarafından kıldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Issık Göl Kırgızistan TDBB Türk Dünyası Belediyeler Birliği

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