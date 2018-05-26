TDBB tarafından Kırgızistan'da cami yaptırıldı

BİŞKEK (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından Kırgızistan'ın kuzeyinde yaptırılan cami ibadete açıldı.

TDBB, Kırgızistan'ın Issık Göl bölge yönetiminin talebi doğrultusunda, ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata kentinin doğusunda Bulan-Sögöttü beldesinde 220 kişinin namaz kılabileceği Osmanlı mimarisinin özelliklerine sahip cami yaptırdı.

Temeli 6 ay önce atılan caminin açılışına, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Kırgızistan Başbakanı Danışmanı Ashat Akibayev, Issık Göl İlçe Kaymakamı Danir İmanaliyev, Türkiye'den Kocaeli, Selçuklu ve Keçirören belediyeleri yetkilileri ve meclis üyeleri, yüklenici firma görevlileri ile çok sayıda belde sakini katıldı.

Açılış töreni, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Başbakan Danışmanı Akibayev, açılışta yaptığı konuşmada,Türkiye'nin yardımıyla Kırgızistan'da birçok cami inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden Akibayev, "İnşallah bu cami halk arasındaki birliğin simgesi olur." dedi.

TDBB Genel Sekreteri Solak da caminin yapımında Türkiye'den 10'a yakın belediyenin katkısı olduğunu dile getirdi.