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TDBB'nin "Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

TDBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar, Sancaktepe ve Zeytinburnu belediyeleri ile TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenen "Moğolistan Bayan-Ulgi Heyeti Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" İstanbul'da sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar, Sancaktepe ve Zeytinburnu belediyeleri ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğinde düzenlenen "Moğolistan Bayan-Ulgi Heyeti Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" tamamlandı.

TDBB'den yapılan açıklamaya göre, programa, Bayan-Ulgi Meclis Başkanı Bauırjan Dalyel, Vali Yardımcısı Kameliyat Akhmedıa, İl Meclis Encümen üyeleri Byerdmurat Khajnabi, Encümen Tulyeubyek Bikhumar, Bakhıt Saudabai, Byekbolat Shaıkhan ile bazı davetliler katıldı.

Programın ilk günü olan 8 Mayıs’ta heyet, Sancaktepe Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Erdem’le görüştü. Heyet daha sonra kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı. Aynı gün program Zeytinburnu deri sektörü ziyareti ile devam etti. Heyet İstanbul’da deri sektörünün çalışmalarını saha gezisi yaparak yerinde gördü.

Programın ikinci günü heyet, İBB Avrupa Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Katılımcılar burada "Belediyelerde Yeşil Alan Yönetimi" konulu sunumu dinledi, ardından saha gezisi yaptı. Aynı gün öğleden sonra ise TÜRSAB ziyaret edildi. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem’in yaptığı, "Türkiye’de Turizm Sektörü ve İşbirliği İmkanları" konulu sunum dinlendi.

Programın üçüncü günü, heyet Zeytinburnu Belediyesi ziyaret edip Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Alsaç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından "Tıbbi Bitkiler Bahçesi" sunumu dinlenildi ve saha gezisi yapıldı. Aynı gün heyet, TDBB’yi ziyaret ederek, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’la bir araya geldi. TDBB’nin çalışmaları hakkında bilgilendirilen heyettekilere, katılım sertifikaları takdim edildi. Törenin ardından, heyet Miniatürk, Panorama Müzesi ve Türk Dünyası Kültür Evlerini gezdi.

Programın dördüncü gününde heyet, İSTAÇ’ı ziyareti etti. "Belediyelerde Atık Yönetimi" konulu sunumu dinlendi ve sonrasında da saha gezisi yaptı. Aynı gün öğleden sonra ise katılımcılar, Bağcılar Belediyesi "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi" konulu sunumu dinleyip saha gezisi yaptıktan sonra Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etti. Bağcılar’da verilen kapanış yemeğinde Bağcılar Belediyesi başkan yardımcıları Kenan Gültürk ve Cemil Şahin katılımcılara eşlik etti.

Programın beşinci günü olan 12 Mayıs'ta heyet İstanbul turu yaptı. Program, heyetin 13 Mayıs'ta ülkelerine dönmesiyle sona erdi.

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Heyet TDBB

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