İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar, Sancaktepe ve Zeytinburnu belediyeleri ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğinde düzenlenen "Moğolistan Bayan-Ulgi Heyeti Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı" tamamlandı.

TDBB'den yapılan açıklamaya göre, programa, Bayan-Ulgi Meclis Başkanı Bauırjan Dalyel, Vali Yardımcısı Kameliyat Akhmedıa, İl Meclis Encümen üyeleri Byerdmurat Khajnabi, Encümen Tulyeubyek Bikhumar, Bakhıt Saudabai, Byekbolat Shaıkhan ile bazı davetliler katıldı.

Programın ilk günü olan 8 Mayıs’ta heyet, Sancaktepe Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Erdem’le görüştü. Heyet daha sonra kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı. Aynı gün program Zeytinburnu deri sektörü ziyareti ile devam etti. Heyet İstanbul’da deri sektörünün çalışmalarını saha gezisi yaparak yerinde gördü.

Programın ikinci günü heyet, İBB Avrupa Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Katılımcılar burada "Belediyelerde Yeşil Alan Yönetimi" konulu sunumu dinledi, ardından saha gezisi yaptı. Aynı gün öğleden sonra ise TÜRSAB ziyaret edildi. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem’in yaptığı, "Türkiye’de Turizm Sektörü ve İşbirliği İmkanları" konulu sunum dinlendi.