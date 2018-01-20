TDK'dan büyük skandal: Alevilere 'vazalak' denildi

Türk Dil Kurumu sözlüğünde skandal bir tanım yer aldı. Sözlüğe “vazalak” kelimesini yazanlar iki farklı tabirle karşılaştı. TDK’nın verdiği ilk tanımda “geveze, sözünü bilmez, aptal, serseri” anlamları sıralanıyor.
BÜYÜK TEPKİ
“Vazalak” kelimesi için verilen ikinci tanımlamadaysa “Alevi, Müslüman olmayıp öyle görünen ve oruç yiyen” ifadeleri kullanıldı. Sözlükte yer alan bu ifadeler büyük bir tepkiyle karşılandı.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
TDK’nın bu konudaki skandalı ilk değil. Sözlük daha önce de ‘kirli’ kelimesinin sözlük anlamına “Aybaşı durumunda bulunan (kadın)” açıklaması vermişti. Yine “müsait” kelimesinin karşılığı olarak “Kolayca flört etmeye açık olan kadın” yazılmış ve kurum bu ifadeler üzerine büyük tepki almıştı.
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