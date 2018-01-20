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TDK'dan büyük skandal: Alevilere 'vazalak' denildi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 01:20 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türk Dil Kurumu, büyük bir skandala imza attı. Sözlükte “vazalak” kelimesinin anlamı hem “aptal” hem de “Alevi” olarak verildi. Bu ifadeler sonrasında TDK'ya tepki yağdı.

TDK'dan büyük skandal: Alevilere 'vazalak' denildi

Türk Dil Kurumu sözlüğünde skandal bir tanım yer aldı. Sözlüğe “vazalak” kelimesini yazanlar iki farklı tabirle karşılaştı. TDK’nın verdiği ilk tanımda “geveze, sözünü bilmez, aptal, serseri” anlamları sıralanıyor.

BÜYÜK TEPKİ

“Vazalak” kelimesi için verilen ikinci tanımlamadaysa “Alevi, Müslüman olmayıp öyle görünen ve oruç yiyen” ifadeleri kullanıldı. Sözlükte yer alan bu ifadeler büyük bir tepkiyle karşılandı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

TDK’nın bu konudaki skandalı ilk değil. Sözlük daha önce de ‘kirli’ kelimesinin sözlük anlamına “Aybaşı durumunda bulunan (kadın)” açıklaması vermişti. Yine “müsait” kelimesinin karşılığı olarak “Kolayca flört etmeye açık olan kadın” yazılmış ve kurum bu ifadeler üzerine büyük tepki almıştı.

TBMM'de TDK'nın,
Kadınlardan TDK'ya
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Anahtar Kelimeler:
SKANDAL Alevi TDK türk dil kurumu vazalak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ben Hanefiyim. Benim köyüm 250-300 hanedir. Köyümde 15-20 hanede Alevi var. İşim nedeniyle Türkiyenin büyük bölümünde bulundum. Oralarda her çeşit mezhepleri tanıdım. Aleviler kadar dürüst, kadına saygılı, toplum kurallarına uyan başka bir meshep görmedim. TDK alt yemiş. TDK yı kınamıyorum, lanetliyorum. Lanet olsun size Müslüman geçinen ve TDK da çöreklenen haramzadeler.
Dünya uzayda üst kuruyor, teknoloji geliştiriyor, sanayi ve üretim yapıyor. Bizim TDK'da oturmuş hala nelerle uğraşıyor! Bu gidişle asla bir yere varamayacağız! Herşeyi ayrıştırdınız, ötekileştirdiniz ve yakında hep beraber batacağız o zaman bu yazdıklarınız kurtaracak mı sizi?
Başındaki ya ormancıdır,ya da hacıdır,tanımıyom ama bunların aptal olduğu kesin !!!
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