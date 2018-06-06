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TDK'den 4 dilde sözlük

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

TDK'nin Bulgarca ile Makedonca sözlükleri basım aşamasına gelirken, Arapça ve Arnavutça sözlükler için ise çalışmalar devam ediyor - Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin: - "Her işin başında ihtiyaç noktası sözlüktür. Bulgarca ve Makedonca sözlüklerimiz baskı aşamasında olup, Arapça ve Arnavutça sözlükleri üzerinde de çalışmalar başlattık. Bu iki sözlüğümüz de 3 ya da 4 yıl içerisinde halkımıza sunulacak"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, her işin başında ihtiyaç noktasının sözlük olduğunu belirterek, "Bulgarca ve Makedonca sözlüklerimiz baskı aşamasında olup, Arapça ve Arnavutça sözlükleri üzerinde de çalışmalar başlattık. Bu iki sözlüğümüz de 3 ya da 4 yıl içerisinde halkımıza sunulacak." dedi.

Bir program için Kırklareli'ne gelen Kaçalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözlük hazırlamanın oldukça uzun bir süreç gerektirdiğini, bunun için uzman kadroların titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

TDK olarak ağırlıklı sözlük çalışmaları yaptıklarını anlatan Kaçalin, sözlüklerin insan hayatının bir parçası olduğunu ifade etti.

- "Sözlüğe öncülük yapmak, sözcükleri desteklemek bizim işimiz"

Sözlüklere hayatın her alanında ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kaçalin, "Her işin başında ihtiyaç noktası sözlüktür. Bulgarca ve Makedonca sözlüklerimiz baskı aşamasında olup, Arapça ve Arnavutça sözlükleri üzerinde de çalışmalar başlattık. Bu iki sözlüğümüz de 3 ya da 4 yıl içerisinde halkımıza sunulacak. Bir sözlük çalışmasına insan ömrü yetmiyor. Sözlüğe öncülük yapmak, sözcükleri desteklemek bizim işimiz." diye konuştu.

Arapça sözlüğü önemsediklerini vurgulayan Kaçalin, Arnavutça sözlük üzerine yapılan çalışmaların ise büyük bir kısmının tamamlandığını aktardı.

Arapça sözlüğün hazırlanmasının çok zor olduğuna dikkati çeken Kaçalin, "Fars'tan, Mısır'dan, Suriye'den bizim sınırlarımıza kadar hepsi Arapça ama coğrafyaları ve dil telaffuzları farklı. Bizde Arapça dini gelenek için okunmuştur, pratik Arapça'ya cevap veren sözlüklere ihtiyaç vardır. Bunlar da azdı ve neredeyse yoktu." ifadelerini kullandı.

- "Çok zengin bir Arapça sözlüğü olacak"

Kaçalin, özellikle ihtiyaç duyulan Arapça sözlüğün içeriğinin çok zengin olacağını kaydetti.

TDK'nin bir Arapça sözlüğünün olmadığını dile getiren Kaçalin, "Balkanlar'ın ve 1990'dan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dünyanın yapısı ve sınırları değişti. Balkanlar'da daha önce bizim temas ettiğimiz insanlarımız var. Onlarla görüşmek istiyorsanız ilk kapı sözlük ama sözlüğünüz yok.

Bunun için ben arayış içerisinde oldum. 'Buna nasıl el atarız' arayışı içerisindeyken, çok geniş kapsamlı bir Arapça sözcüğümüz inşallah olacak. Yazarıyla görüşmelerimiz müspet sonuçlandı. Ona dayalı olarak kullanıma yönelik küçük çapta sözlükleri de düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun dışında batı kaynaklı kelimelere karşılık çalışmalarının da olacağını belirten Kaçalin, "Bir sözlük hazırlamak 10 sene sürüyor. Bir kişinin de emeği ve gayreti bir sözlüğe yetmez. Bunlar kolay olmuyor. En acele bir sözlük 10 senede oluyor. Bizim bu Arnavutça sözlüğe 3 ya da 4 yılda yılda kavuşacak olmamız bir lütuftur." diyerek konuşmasını tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
makedon Mustafa Kaçalin sözlükler TDK

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