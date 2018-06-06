TDK'den 4 dilde sözlük

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, her işin başında ihtiyaç noktasının sözlük olduğunu belirterek, "Bulgarca ve Makedonca sözlüklerimiz baskı aşamasında olup, Arapça ve Arnavutça sözlükleri üzerinde de çalışmalar başlattık. Bu iki sözlüğümüz de 3 ya da 4 yıl içerisinde halkımıza sunulacak." dedi.

Bir program için Kırklareli'ne gelen Kaçalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözlük hazırlamanın oldukça uzun bir süreç gerektirdiğini, bunun için uzman kadroların titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

TDK olarak ağırlıklı sözlük çalışmaları yaptıklarını anlatan Kaçalin, sözlüklerin insan hayatının bir parçası olduğunu ifade etti.

- "Sözlüğe öncülük yapmak, sözcükleri desteklemek bizim işimiz"

Sözlüklere hayatın her alanında ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kaçalin, "Her işin başında ihtiyaç noktası sözlüktür. Bulgarca ve Makedonca sözlüklerimiz baskı aşamasında olup, Arapça ve Arnavutça sözlükleri üzerinde de çalışmalar başlattık. Bu iki sözlüğümüz de 3 ya da 4 yıl içerisinde halkımıza sunulacak. Bir sözlük çalışmasına insan ömrü yetmiyor. Sözlüğe öncülük yapmak, sözcükleri desteklemek bizim işimiz." diye konuştu.