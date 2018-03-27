TDP liseli gençlere polisliği anlattı

Kars’ta TDP liseli gençlere polislik mesleğini anlattı. Öğrencilerin polislikle ilgili sorularını yanıtladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Meslek Tanıtım günleri kapsamında Polislik Mesleğini tanıtmak amacıyla bir araya geldi.

TDP, çeşitli görseller ve videolar eşliğinde gerçekleştirdiği sunum ile öğrencilere polis olmanın şartları ve polislerin zaman zaman karşı kaldığı sorunları anlattı. Daha sonra öğrencilerin sorularını da dinleyen TDP, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Öte yandan kentte bulunan okulların İl Emniyet Müdürlüğü’nden talepleri doğrultusunda Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü’nce meslek tanıtım günlerine devam edileceği öğrenildi.