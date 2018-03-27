HABER

TDP liseli gençlere polisliği anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Kars’ta TDP liseli gençlere polislik mesleğini anlattı.

TDP liseli gençlere polisliği anlattı

Kars’ta TDP liseli gençlere polislik mesleğini anlattı. Öğrencilerin polislikle ilgili sorularını yanıtladı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Meslek Tanıtım günleri kapsamında Polislik Mesleğini tanıtmak amacıyla bir araya geldi.
TDP, çeşitli görseller ve videolar eşliğinde gerçekleştirdiği sunum ile öğrencilere polis olmanın şartları ve polislerin zaman zaman karşı kaldığı sorunları anlattı. Daha sonra öğrencilerin sorularını da dinleyen TDP, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Öte yandan kentte bulunan okulların İl Emniyet Müdürlüğü’nden talepleri doğrultusunda Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü’nce meslek tanıtım günlerine devam edileceği öğrenildi.

TDP liseli gençlere polisliği anlattı

TDP liseli gençlere polisliği anlattı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.