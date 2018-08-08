Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, TDV'nin bu yılki vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, "Sayısı 385'i bulan görevli ve gönüllü dostlarımız ile yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayri çalışmayı gerçekleştireceğiz." dedi.

Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2018 Vekaletle Kurban Kesim Programı" gönüllü uğurlama törenine katıldı.

Programda konuşan Erbaş, TDV'ye ve çalışanlarına, kuruluşundan bugüne kadar iyilik ve hayır yolunda yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TDV'nin bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonu temasının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" olduğunu anımsatan Erbaş, "Bayramı sevdikleriyle değil, yeryüzündeki mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşleriyle idrak etmeyi tercih eden, sayısı 385'i bulan görevli ve gönüllü dostlarımız ile yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayri çalışmayı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.