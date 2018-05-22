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TDV iftarını Sudanlı kadınlar hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

TDV tarafından Sudan'ın başkenti Hartum'da 300 kişiye iftar verildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tarafından Sudan'ın başkenti Hartum'da 300 kişi için verilen iftarı Sudanlı kadınlar imece usulü hazırladı.

Vakıf gönüllülerinin başkente bağlı Mayu ilçesinin Bagir köyünde organize ettiği iftar programı için Sudanlı 15 kadın, erken saatlerde iftar için hazırlıklara başladı.

Yaklaşık 4 saatte hazırlanabilen mısır ununu, kıyma ve nohut ile yapılan Aside adı verilen yemeğin yanı sıra pilav, çorba ve hurma da ikramlar arasında yer aldı.

İftar, akşam ezanın okunmasıyla köy meydanında yapıldı.

Yemeği hazırlayan kadınlardan Fadile Ahmet, AA muhabirine, Türk hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

İftar için kendilerine özgü yemek hazırladıklarını belirten Ahmet, "Aside yemeği özellikle ramazanda çok tercih ediliyor. Yapılışı zor olduğu için her zaman yapmak kolay olmuyor. Bugün özel bir gün olduğu için hazırladık." dedi.

Vakıf gönüllülerinden Anıl Abdurrahim Aktan da Sudanlı Müslümanlarla iftar etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk hayırseverlerin yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Aktan, "Vakfımızın iyilik eli Sudanlı kardeşlerimize ulaştı. Ramazan sevincini Sudanlı kardeşlerimizle paylaşmak için buradayız. Bugün itibariyle Hartum'a bağlı Bagir köyünde kurulan iftar sofrasında orucumuzu açtık." dedi.

TDV, ramazan boyunca çeşitli ülkelerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları dağıtıyor ve iftar yemeği veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aside iftar Sudan (TDV)

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