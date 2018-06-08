TDV, Kadir Gecesi'nde 15 ülkede Kur'an-ı Kerim hediye edecek

SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından aralarında Boşnakça, Fransızca, İspanyolca, Kazakça ve Azerice'nin de bulunduğu 12 dilde bastırılan 2 bin mealli Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi'nde 15 ülkede Müslümanlara ulaştırılacak.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, TDV'nin ramazan ayında "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası hakkında bilgi verdi.

Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle yapılan projenin, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırma, onu okuma, anlama ve yorumlama gibi çabaları destekleme amacıyla başlatıldığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığını anımsatan Polat, "Kur'an'ın nazil olmaya başladığı Kadir Gecesi'nde Afganistan'dan Haiti'ye, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar 15 ülkede 12 dilde geceyi ihya için 2 bin mealli Kur'an-ı Kerim dağıtacağız. Bu sebeple Kadir Gecesi akşamı dağıtımların yapılacağı ülkelerde birçok camide Müslümanlarla Kur'an rahmeti ve heyecanını birlikte yaşayacağız." dedi.

Bu heyecanın, gece boyunca vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sayesinde takip edilebileceğini dile getiren Polat, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Sri Lanka, Suriye'nin El Bab, Rusya'nın Kabardey ve Balkarya bölgelerinde, Kenya, Malawi, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Macaristan, Haiti ve Latin Amerika'da Kur'an-ı Kerim dağıtılacağını ifade etti.