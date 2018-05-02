"TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri" hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim sanatımız, sahip olduğumuz kimlikle beraber, arayışımız, estetiğimiz, edebimiz ve bir anlamda da tarihe vurulan mührümüzdür. Bu nedenle kültür ve sanat bizim kadim medeniyetimizin üzerinde yükseldiği adeta taşıyıcı sütunlardır." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ile Kuveyt Türk iş birliğinde, "TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri" projesi kapsamında hayata geçirilen sanat atölyelerinin açılışı Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisinin avlusunda gerçekleştirildi.

Bakan Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomi, sağlık, ulaşım, enerji, eğitim ve sosyal devlet uygulamaları gibi birçok alanda büyük dönüşümlere imza attığını söyledi.

"Pek çok alanda 'sessiz devrim' dediğimiz bir yolculuğu hep birlikte izledik, önemli gelişmeler kaydettik." diyen Kaya, bu gelişmelerin yanında kültür ve sanat dünyasında da gereken gelişmeyi sağlamak durumunda olduklarını dile getirdi.