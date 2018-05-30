TDV, Latin Amerika’da İspanyolca Kur'an-ı Kerim dağıttı

BOGOTA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bazı Latin Amerika ülkelerindeki müslümanlara İspanyolca Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve TDV tarafından hazırlanan onlarca İspanyolca Kur'an-ı Kerim, "Hediyem Kur’an Olsun" kampası kapsamında, Guatemala, El Salvador ve Kolombiya'daki mescit ve İslami merkezlerdeki müslümanlara armağan edildi.

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi veren TDV Latin Amerika Masası Sorumlusu Selahattin Karabostan, sadece Kolombiya’nın başkenti Bogota'daki İstanbul ve Ebu Bekir mescitleri ile Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezindeki Müslümanlara 450'ye yakın İspanyolca Kur'an-ı Kerim ulaştırıldığını kaydetti.

Daha önce bu ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentine TDV tarafından Kur'an-ı Kerim yollandığını hatırlatan Karabostan, şu anki çalışmada ayrıca yeni müslüman olan Kolombiyalılar için "İnancım" adlı eserin de hediye edildiği bilgisini paylaştı.

Karabostan, Panama, Peru ve Şili'de de bu yönde çalışma yürütülmesinin planlandığını söyledi.

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