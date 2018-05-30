TDV, Latin Amerika’da İspanyolca Kur'an-ı Kerim dağıttı

BOGOTA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bazı Latin Amerika ülkelerindeki müslümanlara İspanyolca Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve TDV tarafından hazırlanan onlarca İspanyolca Kur'an-ı Kerim, "Hediyem Kur’an Olsun" kampası kapsamında, Guatemala, El Salvador ve Kolombiya'daki mescit ve İslami merkezlerdeki müslümanlara armağan edildi.
Çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi veren TDV Latin Amerika Masası Sorumlusu Selahattin Karabostan, sadece Kolombiya’nın başkenti Bogota'daki İstanbul ve Ebu Bekir mescitleri ile Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezindeki Müslümanlara 450'ye yakın İspanyolca Kur'an-ı Kerim ulaştırıldığını kaydetti.
Daha önce bu ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentine TDV tarafından Kur'an-ı Kerim yollandığını hatırlatan Karabostan, şu anki çalışmada ayrıca yeni müslüman olan Kolombiyalılar için "İnancım" adlı eserin de hediye edildiği bilgisini paylaştı.
Karabostan, Panama, Peru ve Şili'de de bu yönde çalışma yürütülmesinin planlandığını söyledi.
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- Latin Amerika'da çalışma yürütmek biraz daha kolay
Dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslandığında Latin Amerika ülkelerinde İslamofobinin fazla görülmediğine dikkati çeken Karabostan, bölgedeki dini çalışmaların biraz daha kolay yürütüldüğüne değindi.
Karabostan, bu bağlamda Guatemala'nın başkenti Guatemala Ciudad'daki San Carlos Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesindeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya gelerek İslam'ı anlattıklarını aktardı.
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- Türkiye'ye büyük sempati var
Bölgedeki müslüman toplulukların çalışmaları iyi karşıladıklarına da değinen Karabostan, "Kıtada Türkiye’ye karşı büyük sempati var. Bizim gibi Türk bayrağının bulunduğu kıyafetleri giyen ya da Türkiye'den geldiği bilinen görevlileri gördükleri zaman çok sıcak davranıyorlar." diye konuştu.
Karabostan, "Hediyem Kur'an Olsun" çalışması kapsamında, bölge müslümanlarından ya da onların liderlerinden bir talep gelmesi durumunda daha fazla Kur'an- Kerim ve eser göndermeye hazır olduklarını vurguladı.
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