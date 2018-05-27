TDV Müslümanların yaralarını sarmak için Sri Lanka'da

KANDY (AA) - RECEP BİLEK - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Sri Lanka'da pek çok cami ve iş yerinin kundaklandığı Kandy bölgesinde incelemelerde bulunarak, "Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Müslüman kardeşlerimizin yaralarını sarmak, geçmiş olsun demek için buradayız." dedi.
Çetin ile beraberindekiler, başkent Kolombo'ya yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Kandy bölgesine giderek mart ayının başlarında yaşanan saldırıda zarar gören camide incelemeler yaptı ve olaylarda yaşamını yitiren kişinin ailesini ziyaret etti.
Saldırılarda zarar gören caminin görevlileri ile yetkililerden de bilgi alan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazasını bahane ederek Budistlerin 400-500 kişilik çatışmacı ve radikal gruplarının camileri taşladığını, ateşe verdiklerini söyledi.
Müslümanların iş yerlerinin de taşlandığını belirten Çetin, "Dolayısıyla burada bir gerginlik yaşandı. Bir kardeşimiz şehit oldu. Bölgede 24 cami kundaklandı. Polisin müdahalesinin gecikmesi gibi durumlar da yaşandı. 150 kişi gözaltına alınıp sorgulandı. Bölgede gerginlik devam ediyor. Müslümanların sorunları devam ediyor." diye konuştu.
Sri Lanka'da Müslümanlarla bir araya geldiklerini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:
"Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Müslüman kardeşlerimizin yaralarını sarmak, geçmiş olsun demek için buradayız. Dertlerini dinledik. Son dönemde artan İslamofobik yaklaşımlar, Myanmar ve Bangladeş'te yaşanan problemler ki Budist ekipler, oradaki çetelerin buradaki temsilcileri... Böyle bir gerginlik söz konusu. Biz de hem değerlendirmelerde bulunmak hem de kardeşlerimize geçmiş olsun demek, bundan sonrasıyla alakalı daha etkin olarak ne yapabiliriz, incelemek için bölgedeyiz. İncelemelere devam ediyoruz."
Çetin, Sri Lanka'daki Müslümanların sahipsiz kalmak istemediklerini aktararak, "Bu bir temsil meselesi çünkü 'Müslümanlar kardeştir' diyoruz. Kardeşliğin gereği olarak hareket etmemizi öngörüyorlar. Biz de Türkiye olarak 'Burası Sri Lanka'dır.' demiyoruz. 'Bunlar bizim kardeşlerimiz, bu camiler de bizim camilerimizdir.' diye düşünüyoruz. Bizden beklentileri, maddiyattan daha çok manevi ve uluslararası arenada siyasi anlamda destek." değerlendirmesinde bulundu.
- "Kardeşlerinizi ziyaret ettiğiniz için çok mutluyuz"
Masjidul Laafir Camisi İmamı Murshid Al Alıim de kendilerine radikal Budistlerin saldırdığını anlatarak, "Ülkenin batısındaki Müslümanlara yapılanların aynısı bize de yapıldı. Radikal Budistlerin siyasi bağlantıları çok güçlü. Türkiye Müslüman ve kardeş ülke. Çoğu Müslüman olduğu için çok güçlüler. Türkiye güçlü olduğu için bizi sahiplenmesini istiyoruz. Sizler buralara gelip kardeşlerinizi ziyaret ettiğiniz için çok mutluyuz." dedi.
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