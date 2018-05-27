TDV Müslümanların yaralarını sarmak için Sri Lanka'da

KANDY (AA) - RECEP BİLEK - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Sri Lanka'da pek çok cami ve iş yerinin kundaklandığı Kandy bölgesinde incelemelerde bulunarak, "Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Müslüman kardeşlerimizin yaralarını sarmak, geçmiş olsun demek için buradayız." dedi.

Çetin ile beraberindekiler, başkent Kolombo'ya yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Kandy bölgesine giderek mart ayının başlarında yaşanan saldırıda zarar gören camide incelemeler yaptı ve olaylarda yaşamını yitiren kişinin ailesini ziyaret etti.

Saldırılarda zarar gören caminin görevlileri ile yetkililerden de bilgi alan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazasını bahane ederek Budistlerin 400-500 kişilik çatışmacı ve radikal gruplarının camileri taşladığını, ateşe verdiklerini söyledi.

Müslümanların iş yerlerinin de taşlandığını belirten Çetin, "Dolayısıyla burada bir gerginlik yaşandı. Bir kardeşimiz şehit oldu. Bölgede 24 cami kundaklandı. Polisin müdahalesinin gecikmesi gibi durumlar da yaşandı. 150 kişi gözaltına alınıp sorgulandı. Bölgede gerginlik devam ediyor. Müslümanların sorunları devam ediyor." diye konuştu.