TDV Pakistan'da ramazan kolisi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan genelinde bin 800 ramazan kolisi dağıttı.

TDV Yurtdışı Hayır Hizmetleri Uzmanı Abdullah Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaçi, Talagang, Kuetta, Peşaver, Behra, Vezirabad ve Murpur şehirlerinde dağıtım yaptıklarını, 2 bin 200 kişiye de iftar verdiklerini belirtti.

Uçak, kolilerde 10 kilo pirinç, 4 litre sıvı yağ, 2 kilo şeker ve 3 kilo makarna gibi ürünlerin yer aldığını kaydetti.

İhtiyaç sahiplerine ramazan boyunca desteklerinin devam edeceğini söyleyen Uçak, "Karaçi'de 900, Talagang'da 300 ve farklı kentlerde toplam bin 800 koli dağıttık. Kolilerdeki ürünler bir aileye ramazan boyunca yetecek miktarda." ifadelerini kullandı.

