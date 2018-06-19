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TDV ramazanda 84 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "84 ülkenin 326 bölgesinde 90 bin 205 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmışız, toplam 246 bin 830 kişilik iftar programı düzenlemişiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "84 ülkenin 326 bölgesinde 90 bin 205 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmışız, toplam 246 bin 830 kişilik iftar programı düzenlemişiz." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, medeniyetin bütün unsurlarının ruhu diri tuttuğunu, bayramların ve vakıfların bu unsurların başında geldiğini belirtti.

Ali Erbaş, ramazan ayında kazanılan güzelliklerin, bayramda elde edilen muhabbetin ve kardeşliğin diğer aylara da taşınması gerektiğini ifade ederek, TDV personeli ve gönüllüsü 3 bin kişinin yurt içinde ve yurt dışında birliği, beraberliği ve paylaşımı sağlamaya çalıştığını anlattı.

İnsanların bayrama güler yüzle ulaşabilmesi için gayret ettiklerini kaydeden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"84 ülkenin 326 bölgesinde 90 bin 205 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmışız, toplam 246 bin 830 kişilik iftar programı düzenlemişiz. Ramazan yardımları çerçevesinde Suriye'de 70 bin kişiye iftar, 30 bin aileye gıda ve temizlik kolisi ulaştırmışız. Suriye içerisinde ihtiyaç sahibi çocuklara 1300 paket bayramlık yardımı yapmışız. Suriye'de ramazan ayında toplam 500 bin kişiye yardım ulaştırmışız."

- Yetimlere bayramlık hediye edildi

Yurt içinde 100 bin ihtiyaç sahibi ve sığınmacıya alışveriş yardım kartı ulaştırıldığını belirten Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde ramazan ayında her gün 2 bin 500 kişiye iftar verildiğini aktardı.

Erbaş, Türkiye genelinde kurulan iftar sofralarında 1 milyon kişiye iftar verildiğini, yurt içinde 8 bin 400, yurt dışında ise 6 bin 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildiğini ifade etti.

Ali Erbaş, programın ardından Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nu makamında ziyaret ederek bayramlaştı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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