TDV Sri Lanka'da 5 bin gıda paketi dağıttı

KANDY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sri Lanka'da yaşayan Müslümanlara ramazan dolayısıyla 5 bin gıda paketi dağıttı.
TDV, Kinniya, Kandy, Trinkomali ve Batikalan bölgelerindeki belirlenen alanlarda ve adreslerde Müslümanlara un, pirinç, yağ gibi gıda maddelerinden oluşan paket verdi.
TDV'nin Sri Lanka Sorumlusu Mikail Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla 5 bin gıda paketini Müslümanlara ulaştırdıklarını söyledi.
Ramazan dolayısıyla başlatılan gıda yardım faaliyetinin sona erdiğini belirten Çolak, "Bu vesileyle ramazanı şerifte zekatını, fitresini veren diğer hayır ve hasenatlarıyla destek olan tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Emanetlerini yerine getirdiğimizi ve en ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığımızı bu vesileyle ifade etmiş oluyoruz." diye konuştu.
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