KİNNİYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sri Lanka'da 5 bin kişiye iftar verecek, gıda paketi dağıtacak.
TDV, Kallaruppu eyaletinin Kinniya, Kiran, Vellenkulam, Naduoothu, Muthur ve Topur bölgelerinde belirlenen alanlarda gıda dağıtım töreni düzenledi.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Kinniya kentinde düzenlenen gıda paketi dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, 5 bin Müslümana yardım için Sri Lanka'da olduklarını söyledi.
Türkiye ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak geldiklerini belirten Çetin, "Ramazanınız mübarek olsun demek için buradayız. Aziz Türk milletinin selam ve muhabbetlerini getirdik. Türkiye'deki bağışçılarımızın hediyelerini inşallah size dağıtacağız. Buraya, yiyecek içecekleri vermekten ziyade, milletimizin sevgilerini iletmek ve kardeşlerini unutmadıklarını ifade etmek için geldik. Türkiye sizleri unutmuyor, sizler de Türkiye'yi unutmayın." ifadesini kullandı.
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