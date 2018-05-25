TDV, Sri Lanka'da 5 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

KANDY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Tamilce mealli bastırılan 5 bin Kur'an-ı Kerim'i Sri Lanka'da yaşayan Müslümanlara dağıttı.

TDV, Kinniya, Kandy, Trinkomali ve Batikalan bölgelerindeki belirlenen medrese ve camilerde Kur'an-ı Kerim dağıtım törenleri düzenledi.

Programlarda, Tamilce mealli bastırılan 5 bin Kur'an-ı Kerim Müslümanlara hediye edildi.

TDV'nin Sri Lanka Sorumlusu Mikail Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta geldikleri Sri Lanka'da 3 gündür Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla 5 bin Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlarla buluştuklarını belirten Çolak, "Buradaki Müslümanlar milletimize müthiş teveccüh gösteriyor. Türkiye'yi ve milletimizi çok seviyorlar. Bizleri burada gördükleri için çok mutlu oldular." dedi.

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında ilerleyen süreçte yerel diller başta olmak üzere birçok farklı dilde meal hazırlayarak Müslümanlara hediye etmeye devam edeceklerini anlatan Çolak, bu konuda kendilerine destek veren bağışçılara da teşekkür etti.

