TDV'den Afganistan'a ramazan yardımı

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 300 aileye ramazan paketi dağıttı.
Kabil'in Kale-i Fathullah bölgesindeki dağıtım törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Atakan Doğan, Afganistan Türkmenleri İslami Birlik Şurası Başkanı Sayed Nematullah Sadat ve TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Yahya Uyar katıldı.
Sadat, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Afganistan halkının yanında olduğunu belirterek Türk devleti ve halkına teşekkür etti.
Uyar da TDV'nin dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam edeceğini söyledi.
TDV olarak Afganistan'da yardım paketlerinin yanı sıra iftar ve kurban dağıtım programları düzenlediklerini belirten Uyar, bu yardımların gelecek yıllarda da süreceğini kaydetti.
Uyar, ''Bu sene de ramazan ayı boyunca Cüzcan, Belh, Samangan, Tahar, Badahşan, Nangarhar ve Kabil vilayetlerinde ramazan kumanyası dağıtacağız.'' dedi.
Uyar, pirinç, un, yağ, tuz ve şekerden oluşan 300 yardım paketini Kabil'deki yoksul ailelere dağıttıklarının altını çizdi.
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