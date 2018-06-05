TDV'den Afganistan'da medrese öğrencilerine iftar

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 300 medrese öğrencisine iftar verdi.
TDV tarafından Hazreti Ömer Medresesi'nde kalan çocuklar için kurulan iftar sofrasında, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray, TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Yahya Uyar ve Mersin Uluslararası İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkadir Selvi hazır bulundu.
İftardan sonra konuşan Hazreti Ömer Medresesi Hocası Mevlevi Abdul Kahir El Bağlani, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirtti.
Türkiye'nin dünya Müslümanlarını savunan tek ülke olduğunu fade eden El Bağlani, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha da gelişeceğini söyledi.
TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Uyar da Türkiye ile Afganistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ve yardımların da kardeşlik gereği yapıldığını kaydetti.
TDV'nin ramazan ayı dolayısıyla dünyadaki birçok ülkede yardım faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Uyar, Afganistan'da da gıda yardımı ve iftar programları düzenlediklerini söyledi.
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