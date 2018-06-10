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TDV'den Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

TDV'den Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Afganistan'ın Faryab vilayetinde yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentine sığınan 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Çadır kentte düzenlenen dağıtım töreninde, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Muavini Mustafa Çapraz, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Yahya Uyar hazır bulundu.

Dağıtım sonrası açıklama yapan Uyar, Türk halkının Afganistan'da barış ve huzurun gelmesi için dua ettiğini belirtti.

Türkiye'nin STK'leriyle Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu ifade eden Uyar, TDV olarak Faryab'da yaşanan çatışmalar sonucu evlerini bırakarak çadırlarda yaşayan 200 aileye ramazan ayı faaliyetleri kapsamında gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Sığınmacılardan Nizamuddin Bilim de sıcak havanın altında derme çatma çadırlarda ramazan ayını geçirdiklerini belirtti.

TDV'nin yaptığı yardımlar sayesinde en azından oruçlarını rahat tutabileceklerini dile getiren Bilim, ''Allah, Türkiye ve Türk halkından razı olsun.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan (TDV)

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