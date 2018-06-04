HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TDV'den Afganistan'daki yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:26 | Son Güncelleme

TDV'den Afganistan'daki yetimlere iftar

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 100 yetim çocuğa iftar verdi.

TDV tarafından Mezar-ı Şerif Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için kurulan iftar sofrasında, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray, TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Uzmanı Yahya Uyar ve Yunus Emre Enstitüsü Belh Üniversitesi Türkoloji Bölümü okutmanı Cengiz Çelik hazır bulundu.

İftar sonrası açıklama yapan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray, Türkiye'nin tüm STK'leriyle Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, bu yardımların kardeşlik görevi olduğunu söyledi.

TDV olarak ramazan ayı boyunca Afganistan'da gıda dağıtımı ve iftar programları düzenleyeceklerini ifade eden Alpkıray, ''Bu akşam da yetim çocuklarımızla beraber iftar yaptık, biz her zaman bu çocuklarımızın elinde tutmaya hazırız.'' dedi.

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacakDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Mezar-I Şerif (TDV)

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.