TDV'den Arnavutluk'ta ramazan yardımı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.
Dağıtım etkinliğine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TDV ile Arnavutluk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada herkese hayırlı ramazanlar dileyerek, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Arnavutluk Engelli Çocukların Bakımı İçin Ulusal Aile Derneğinin Başkanı Şefket Taku ise yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
TDV, ramazan ayı nedeniyle başta başkent Tiran olmak üzere Kavalye, Elbasan, Berat ve Puka şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere 900 gıda paketi dağıtacak.
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