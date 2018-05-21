TDV'den Azerbaycanlı şehit ailelerine gıda yardımı

BAKÜ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Azerbaycanlı şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Bakü'de iftar programı düzenledi.

Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu'nda düzenlenen iftar programına çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

İftar sonrasında davetlilere gıda paketleri ile "Hediyem Kur'an olsun" kampanyası çerçevesinde bastırılan Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karabağ savaşı şehit ve gazi aileleriyle ihtiyaç sahiplerini iftara davet ettiklerini, 150 aileye de gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Azerbaycan'da bugüne kadar binlerce Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını belirten Güneş, "Amaç, Kur'an-ı Kerim'in girmediği ev, girmediği yürek kalmasın. Çünkü Kur'an'ın dokunduğu yerde ancak bereket olur. Biz kardeşliğimizi Türkiye olarak elimizin uzanabildiği, nefesimizin yettiği yere kadar götürme niyetindeyiz. Bu noktada kardeşlerimizle buluşmanın coşkusunu yaşıyoruz." dedi.

