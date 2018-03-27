TDV'den Doğu Gutalı ailelere yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, Doğu Guta'dan tahliye edilen 2 bin kişinin geçici barınma merkezlerine ulaştırılmasını sağladı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV ekipleri, Suriye'de rejim ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu ve aylardır yoğun bombardıman altında bulunan Doğu Guta'dan Hama'ya yapılan tahliyeler kapsamında, gelen konvoyları karşıladı ve zor durumdaki ailelere yardım etti.

Ekipler, gelenlere öncelikle kumanya yardımı yaptı ve sağlık ekiplerinin müdahalesini sağladı.

Bölgede 40 otobüs, 2 ambulans ve 3 insani yardım aracıyla hazır bulunan ekipler, daha sonra 2 bin kişiyi İdlib'deki geçici barınma merkezlerine ulaştırdı.

TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, Doğu Guta'dan gelen ailelere ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttıklarını belirterek, "Ailelerimizi güvenli bölgede karşıladık ve otobüslerle İdlib'in çeşitli bölgelerindeki geçici konaklama merkezlerine ve Vakfımız tarafından İdlib Eriha'da kurulan barınma merkezimize ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Vakıf olarak İdlib, Azez, El Bab ve Afrin'de yardımları sürdüreceklerini bildiren Temelli, Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.