TDV'den Doğu Gutalı ailelere yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, Doğu Guta'dan tahliye edilen 2 bin kişinin geçici barınma merkezlerine ulaştırılmasını sağladı.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV ekipleri, Suriye'de rejim ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu ve aylardır yoğun bombardıman altında bulunan Doğu Guta'dan Hama'ya yapılan tahliyeler kapsamında, gelen konvoyları karşıladı ve zor durumdaki ailelere yardım etti.
Ekipler, gelenlere öncelikle kumanya yardımı yaptı ve sağlık ekiplerinin müdahalesini sağladı.
Bölgede 40 otobüs, 2 ambulans ve 3 insani yardım aracıyla hazır bulunan ekipler, daha sonra 2 bin kişiyi İdlib'deki geçici barınma merkezlerine ulaştırdı.
TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, Doğu Guta'dan gelen ailelere ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttıklarını belirterek, "Ailelerimizi güvenli bölgede karşıladık ve otobüslerle İdlib'in çeşitli bölgelerindeki geçici konaklama merkezlerine ve Vakfımız tarafından İdlib Eriha'da kurulan barınma merkezimize ulaştırdık." ifadelerini kullandı.
Vakıf olarak İdlib, Azez, El Bab ve Afrin'de yardımları sürdüreceklerini bildiren Temelli, Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum