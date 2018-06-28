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TDV'den Guatemala'daki ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen afette zarar gören bölgelere insani yardımda bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen afette zarar gören bölgelere insani yardım yaptı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV ekipleri, milyonlarca kişinin etkilendiği afet sonrasında bölgede yaşam mücadelesi veren ailelere gıda malzemesi ve hijyen kitinden oluşan yardım paketleri ulaştırdı.

Patlamanın ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirten TDV Latin Amerika Sorumlusu Selahattin Karabostan, bölgede ihtiyacın devam ettiğini vurguladı.

Karabostan, Guatemala'ya 40 kilometre uzaklıktaki Fuego Yanardağı'nın patlamasının, bölgede büyük hasara neden olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milyonlarca kişinin etkilendiği afet sonucunda pek çok kişi, yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Guatemala'da yıl boyunca insani yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, yanardağ patlaması ile yaşanan afet sonucunda da buradaki insanları unutmadık. Afetten zarar gören 500'e yakın aileye gıda malzemesi ve hijyen kitlerinden oluşan yardım paketlerini ulaştırdık. Aynı zamanda 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında İspanyolca Kur'an-ı Kerim'leri ihtiyaç sahiplerine hediye ettik."

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Fuego yanardağı Guatemala (TDV) TDV Latin Amerika Sorumlusu Selahattin Karabostan türkiye diyanet vakfı

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