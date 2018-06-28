TDV'den Guatemala'daki ailelere yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen afette zarar gören bölgelere insani yardım yaptı.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV ekipleri, milyonlarca kişinin etkilendiği afet sonrasında bölgede yaşam mücadelesi veren ailelere gıda malzemesi ve hijyen kitinden oluşan yardım paketleri ulaştırdı.
Patlamanın ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirten TDV Latin Amerika Sorumlusu Selahattin Karabostan, bölgede ihtiyacın devam ettiğini vurguladı.
Karabostan, Guatemala'ya 40 kilometre uzaklıktaki Fuego Yanardağı'nın patlamasının, bölgede büyük hasara neden olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Milyonlarca kişinin etkilendiği afet sonucunda pek çok kişi, yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Guatemala'da yıl boyunca insani yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, yanardağ patlaması ile yaşanan afet sonucunda da buradaki insanları unutmadık. Afetten zarar gören 500'e yakın aileye gıda malzemesi ve hijyen kitlerinden oluşan yardım paketlerini ulaştırdık. Aynı zamanda 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında İspanyolca Kur'an-ı Kerim'leri ihtiyaç sahiplerine hediye ettik."
28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak