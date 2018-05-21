TDV'den Güney Afrika'da ramazan yardımı

CAPE TOWN (AA) - Türk Diyanet Vakfı (TDV), Güney Afrika'nın üç bölgesinde Türk hayırseverlerin bağışladığı ramazan kumanyalarını yoksul ailelere dağıttı.

Yardımlar hakkında AA muhabirine açıklama yapan TDV gönüllüsü Selman Aktaş, üç günlük dağıtım süresince 3 bölgede 800 aileye kumanya yardımı yapıldığını söyledi.

Yardımların, barakalarda yaşayanlara dağıtıldığını belirten Aktaş, buradaki insanların yoksulluğu gerçek anlamda yaşadıklarını dile getirdi.

Aktaş, "Dağıtımın yapıldığı yerlerde yaşayan insanların doğru düzgün evleri bile yok. Evler çoğunlukla tenekelerden yapılmış. Bütün mahallenin ortak kullandığı tuvaletler ve banyolar var. Evlerde su ve elektrik yok. İnsanlar pek çok mülteci kampından daha kötü şartlarda sürekli olarak yaşıyorlar. Bu manzara bize buradaki insanların ihtiyaç düzeyini net şekilde yansıtıyor." şeklinde konuştu.

Yapılan yardımlarda insanları asıl mutlu eden şeyin hatırlanmak olduğunu ifade eden Aktaş, "İnsanları aldıkları erzaktan ziyade uzak coğrafyalardan birilerinin kendilerini düşünmesi mutlu ediyor. Türkiye’yi biliyor ve takip ediyorlar. Ülkemize sürekli dualar ettiklerini söylüyorlar. Sadece Türkiye’nin değil tüm Müslüman ülkelerin burada özellikle eğitim alanında yapacakları çok şey var." dedi.

TDV gönüllüleri, çocukları balonlar ve şekerlerle sevindirdi.

TDV bu yıl dünyanın 84 ülkesindeki 300’ün üzerindeki bölgede ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yapıyor.

