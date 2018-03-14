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TDV'den Gürcistan'daki engellilere tekerlekli sandalye yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

TDV'den Gürcistan'daki engellilere tekerlekli sandalye yardımı

TİFLİS (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Belçika Şubesince, Gürcistan'daki ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Gürcistan Din İşleri Ajansının da desteğiyle gerçekleştirilen yardım dolayısıyla başkent Tiflis'te dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye ile Gürcistan'ın iki komşu ve dost ülke olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak Gürcistan'da iki komşu, iki dost ve kardeş ülke olmanın mutluluğunu her gün yaşıyoruz, ortak mutluluklar üretiyoruz." dedi.

Gürcistan'da ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtım projesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yazgan, yardım ve dayanışma duygusunun son derece önemli olduğunu vurguladı.

Gürcistan Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze de engellilere verdiği destek ve yardım için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Dağıtımı bugün başlanan 250 tekerlekli sandalye ülkenin farklı bölgelerindeki engellilere ulaştırılacak.

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Gürcistan Tiflis Türkiye'den Gürcistan'daki engellilere yardım

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