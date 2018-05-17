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TDV'den Karadağlı ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Karadağlı ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla yardım çekleri verildi

PODGORİCA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Karadağ'da ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardım çekleri dağıtıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği ve Karadağ İslam Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, ülke genelinden ihtiyaç sahibi 500 aileye erzak alımında kullanılmak üzere 25'er avroluk yardım çekleri verildi.

Başkent Podgorica'da düzenlenen programda, ihtiyaç sahiplerine yardım çeklerini Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ve vakıf yetkilileri teslim etti.

Fejzic, burada yaptığı açıklamada, yardımlarından dolayı Türkiye ve TDV'ye teşekkür ederek TDV'nin dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer yardımlar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

TDV'nin yardımlar söz konusu olduğunda Karadağ'ı da unutmadığını vurgulayan Fejzic, "Allah Türkiye'yi ve onunla olan dostluğumuzu korusun." dedi.

Podgorica Büyükelçisi Galip de Karadağlı Müslümanların ramazan ayını tebrik ederek ramazanın dünyaya barış getirmesi temennisinde bulundu.

Yardım çeklerinin dağıtılmasının ardından İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit olan 62 Filistinli için dua okundu.

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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç sahipleri Karadağ Ramazan (TDV) yardım

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