TDV'den katliam yaşanan Boşnak köyüne ramazan yardımı

AHMİÇİ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bosna'daki savaşta 116 Boşnak sivilin katledildiği Vitez şehri yakınındaki Ahmiçi köyünde yaşayan gazilere ve ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu.
Hırvat askerlerin, 16 Nisan 1993'te aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 116 Boşnak sivili katlettiği köyü ziyaret eden TDV yetkilileri, ev ev gezerek ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttı.
TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, burada yaptığı açıklamada, Ahmiçi köyünde bugün gerçekleştirdikleri faaliyetin çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.
TDV olarak ramazan ayında 84 ülkede, 326 bölgede faaliyetler yürüttüklerini aktaran Polat, ramazan faaliyetleri kapsamında gıda ve hijyen paketleri, adak kurbanları ve Türkiye içinde gıda kartları dağıttıklarını, ayrıca yurt dışında da "İyilik Sofraları" adı altında iftar sofraları kurduklarını anlattı.
Polat, Bosna Hersek'te dün Boşnakça mealli Kur'an-ı Kerimler dağıttıklarını anımsatarak, bugün de soykırımı ciddi şekilde yaşamış olan bu köydeki insanlara gıda kolileri dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Yardım ettikleri aileler arasında şehit yakınları ve gaziler de bulunduğunu kaydeden Polat, "Bu faaliyeti burada yapmak bizim için çok anlamlıydı. TDV, dünya üzerinde bu tip bölgelere, kardeşlerimize her daim ulaşmakta ve elini uzatmakta." dedi.
- "Türk beklenilendir"
TDV gönüllüsü olarak daha önce Afrin'de de faaliyetlere katılan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başarılı oyuncusu Celal Al Nebioğlu da Ahmiçi köyünde ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıttı.
Nebioğlu, Bosna Hersek'in Türk halkında farklı bir yeri olduğunun altını çizerek, Ayvaz Dede ve Sarı Saltuk gibi alperenler sayesinde bu toprakların İslam toprağı olmaya başladığını söyledi.
Osmanlı ile birlikte buraların Türk toprağı olduğunu vurgulayan Nebioğlu, doğası ve tarihi mimarisiyle de Bosna Hersek'in buram buram Anadolu kokan bir coğrafya olduğunu ifade etti.
Bosna Hersek'in geçmişte acı badireler atlattığını ve millet olarak bu ülkeye karşı vefa borçları olduğunu kaydeden Nebioğlu, "Türk devleti çok şükür hiçbir zaman burayı yalnız bırakmadı. Bu coğrafyada bu insanların yanında oldu." dedi.
Nebioğlu, TDV'nin bir gönüllüsü olarak faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktığını belirterek, dün Boşnakça mealli Kur'an-ı Kerimleri, bugün de ramazan paketlerini dağıttıklarını aktardı.
Bosna Hersek'te gözlemlediği Türkiye ilgisine de değinen Nebioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok farklı bir sevgi var. Türk bayrağını gördükleri zaman, Türkçe konuştuğunuz zaman size Türkçe kelimelerle karşılık veriyorlar. Fesli amcalar gördük. Üzerinde Türk bayrağı tişörtü olan insanlar, duvarlarında Osmanlı sancağı olan evler gördük. Bu halk bizden kopmamış. Devletimiz de var olduğu sürece bunların yanında olacak. Bugün de her girdiğimiz evde, her açtığımız kapıda sıcak bir sarılma ile karşılandık. Türk beklenilendir ve bizim de burada olmamız gerek. Türk olmak gerçekten büyük bir nimet. Samimi çalışmalarından dolayı TDV'den de Rabbim razı olsun."
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