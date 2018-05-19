TDV'den Makedonyalı ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki dağıtıldı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere erzak alımında kullanılmak üzere 1000 denar (yaklaşık 15 avro) değerindeki yardım çekleri verildi.

Proje kapsamında ayrıca ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi de dağıtılacak.

Müşavir Murat Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’deki hayırseverlerin TDV aracılığıyla Makedonya’daki kardeşlerine küçük de olsa bir hediye gönderdiklerini söyledi.

Ramazan ayında 300 aileye alışveriş çeki verilmesinin uygun görüldüğünü dile getiren Alkan, “450 aileye de özellikle Doğu Makedonya’daki köylerde muhtaç kardeşlerimize koli şeklinde gıda yardımı yapmayı öngördüler.” dedi.

Alkan, daha sonra Türkiye’den gönderilen "kardeşliğin simgesi yardımlarını" Doğu Makedonya başta olmak üzere Debre ve Pirlepe şehirlerine ulaştıracaklarını belirtti.

Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş da gönüllü olarak katıldığı program kapsamında güçleri yettikçe Makedonya’daki soydaş ve Müslümanlara yardımda bulunacaklarını kaydetti.

