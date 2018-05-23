TDV'den Nijerya'da ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Nijerya'nın Lagos kentinde Türk hayırseverlerin bağışladığı ramazan kumanyalarını yoksul ailelere dağıttı.
TDV'nin Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya Muslim Kongresi iş birliğinde Lagos'ta 100 aileye kumanya dağıttıklarını belirtti.
Kaşıkırık, kumanyalarda 10 kilo pirinç, 5 litre sıvı yağ, 3 kilo un, 2 kilo şeker ve tuz gibi gıda maddelerinin yer aldığını kaydetti.
Ramazan boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklerini söyleyen Kaşıkırık, "TDV olarak Abuja'daki fakir fukaralara, mülteci kamplarına ve yetimhanelere kumanya dağıtacağız." dedi.
Kaşıkırık, Nijerya'da ramazanda 3 bin kişiye yardım etmeyi hedeflediklerini belirterek, TDV'nin farklı ülkelerde benzer yardımlar gerçekleştirdiğini anlattı.
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