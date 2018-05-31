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TDV'den Nijeryalı öğrencilere eğitim mülakatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

TDV Eğitim Hizmetler Uzmanı Oğuzhan Arıcı: "Öğrenci seçimlerimizde 2 aşamalı bir uygulamamız var. Birincisi görsel yetenek testi, öğrencimize içerisinde yazı bulunmayan sadece şekillerden oluşan 20 puanlık bir sınav uyguluyoruz. Daha sonra 80 puanlık mülakat yapıyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de uluslararası ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere mülakat yaptı.

TDV Eğitim Hizmetler Uzmanı Oğuzhan Arıcı, mülakat ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Arıcı, TDV olarak uluslararası imam hatip liseleri ve Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde öğrenim görmek üzere dünyanın dört bir yanından öğrencileri kendi ülkelerinde önce sınav ve mülakat yaptıklarını belirtti.

Eğitim faaliyetlerinin kendileri açısından önemli olduğuna dikkati çeken Oğuzhan Arıcı, bu kapsamda TDV'nin hem yurt dışı hem de yurt içindeki okullarında çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Arıcı, "Öğrenci seçimlerimizde 2 aşamalı bir uygulamamız var. Birincisi görsel yetenek testi, öğrencimize içersinde yazı bulunmayan sadece şekillerden oluşan 20 puanlık bir sınav uyguluyoruz. Daha sonra 80 puanlık mülakat yapıyoruz." dedi.

Öğrenci kabul şartı olarak lise için ortaokul mezunu, lisans için lise mezunu öğrencilerin mülakata girebildiğinin altını çizen Oğuzhan Arıcı, "Öğrenci seçiminde öncelikle görsel yeteneğe bakıyoruz ondan sonra Kur'an-ı Kerim ezber ve okuma düzeyleri, genel kültür bilgileri ve sonra Türkiye'yi neden tercih ettikleri, daha sonraki hedeflerini soruyoruz." diye konuştu.

Arıcı, bu yıl hem lise, hem lisans için 60 ülkeden yaklaşık 2 bin öğrenciye mülakat yapacaklarını kaydederek, "Türkiye'ye gelen liseli öğrenciler imam hatip lisesinde öğrenim görecekler, daha sonra lisans için seçtiğimiz öğrenciler ise üniversite eğitimi görecekler. İmam hatip için seçtiğimiz öğrenciler dilerlerse, yeterli yetkinliği sağlarlarsa lisans ve lisans üstü eğitime devam edebilirler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mülakat nijerya (TDV)

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