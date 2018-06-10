TDV'den Saraybosnalılara hediye Kur'an-ı Kerim

SARABOSNA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında bastırılan Boşnakça mealli Kur'an-ı Kerimler, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde dağıtıldı.

İkindi namazının ardından dağıtılan Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça meallerine, Saraybosnalı Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, burada yaptığı açıklamada, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çerçevesinde 4333'e atılan kısa mesajlarla kendilerine ulaşan Kur'an-ı Kerimleri birçok ülkede, özellikle İslam coğrafyasında ve Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu akşam Kadir Gecesi'nin idrak edileceğini hatırlatan Polat, bu geceye özel olarak da birçok ülkede farklı dillerde basılan Kur'an-ı Kerim meallerini ulaştıracaklarını belirtti.

Polat, Kadir Gecesi'ne münhasıran yapılan programların Afganistan'dan başlayarak gece yarısına yakın bir zaman kala Haiti'de tamamlanacağını ifade ederek, birçok ülkede TDV ekiplerinin bu çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydetti.