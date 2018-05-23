TDV'den Sırbistanlı Müslümanlara ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

TDV ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Sırbistan İslam Birliği iş birliğinde yapılan iftar programı kapsamında ihtiyaç sahibi 100 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıtıldı.

Bayraklı Camisi önündeki iftar programına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in yanı sıra TDV ve Sırbistan İslam Birliği yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Fatih Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin yürüttüğü proje kapsamında 2 bin gıda paketinin Belgrad'ın yanı sıra Sırbistan genelinde farklı bölgelerde yaşayan Müslümanlara ulaştığını söyledi.

Projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Yücel, 100 tanesi Bayraklı Camisi'nde olmak üzere Belgrad'da toplam 200 gıda paketinin dağıtılacağını kaydetti.

Bu ramazan 84 ülke ve 326 bölgede "iyiliğin sesi" olmak için yola çıkan TDV, 90 binden fazla aileye gıda paketi ulaştırmayı, yaklaşık 250 bin kişiye de iftar vermeyi amaçlıyor.

