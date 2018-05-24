TDV'den Sri Lanka'ya gıda yardımı

KİNNİYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sri Lanka'da yaşayan Müslümanlara ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıttı.
TDV, Morwavav eyaletine bağlı Namalwate bölgesinde belirlenen alanlarda gıda dağıtımı gerçekleştirdi.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, 5 bin Müslüman'a yardım için Sri Lanka'da olduklarını ve dün başlayan yardımların bugün de devam ettiğini söyledi.
Sri Lankalı Müslümanların ramazanda da yanlarında olmaktan mutlu olduklarını belirten Çetin, "Türkiye'nin Sri Lanka'daki sesi olduk. Müslüman kardeşlerimizi unutmadığımızı gösteriyoruz. Bu konuda bizlere destek olan Türkiye ve yurt dışındaki tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yaptıkları yardımları kabul eylesin." dedi.
Çetin, yardımların yarın da süreceğini kaydetti.
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım
Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!
Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum