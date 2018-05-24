TDV'den Sri Lanka'ya gıda yardımı

KİNNİYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sri Lanka'da yaşayan Müslümanlara ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıttı.

TDV, Morwavav eyaletine bağlı Namalwate bölgesinde belirlenen alanlarda gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, 5 bin Müslüman'a yardım için Sri Lanka'da olduklarını ve dün başlayan yardımların bugün de devam ettiğini söyledi.

Sri Lankalı Müslümanların ramazanda da yanlarında olmaktan mutlu olduklarını belirten Çetin, "Türkiye'nin Sri Lanka'daki sesi olduk. Müslüman kardeşlerimizi unutmadığımızı gösteriyoruz. Bu konuda bizlere destek olan Türkiye ve yurt dışındaki tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yaptıkları yardımları kabul eylesin." dedi.

Çetin, yardımların yarın da süreceğini kaydetti.

