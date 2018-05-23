HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TDV'den Sudanlı 7 bin 500 kişiye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:45 | Son Güncelleme

Vakıf gönüllüleri ülkenin 5 ayrı kentinde 1500 ramazan kolisi dağıttı - Dağıtım törenine katılan Beyaz Nil Valisi Abdul Hafız Halife: "Türkiye bize daima destek oluyor ve bugün buna bir kez daha şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan genelinde 7 bin 500 kişinin ihtiyacını karşılayacak 1500 ramazan kolisi dağıttı.

Vakıf gönüllüleri, Sudan merkezli Munazzamat Aldawa Al İslamiyya Derneği iş birliğinde, başkent Hartum, Beyaz Nil, Mavi Nil, Doğu Nil ve Umdurman kentlerinde gıda yardımı yaptı.

İçerisinde mısır unu, şeker, yağ, nohut, tuz ve hurmadan oluşan 23 kilogramlık paketler, yardıma muhtaç Sudanlılara vakıf gönüllüleri tarafından ulaştırıldı. Toplamda 7 bin 500 kişinin temel ihtiyacını karşılayacak koliler, ramazan boyunca ailelere yetecek şekilde planlandı.

Her bir kolinin içerisinde Arapça, "Müminler ancak kardeştir ilkesine dayanarak Türkiye'deki kardeşleriniz bu mutluluğu paylaşmak için bu hediyeyi size selam ve muhabbetleriyle gönderdi." yazılı not yer aldı.

Beyaz Nil Valisi Abdul Hafız Halife, bölgesinde yürütülen yardımlara ise bizzat eşlik etti.

Desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Halife, "Sudan'daki iç savaştan en çok bu bölgemiz etkilendi. Halen savaşın izlerini silmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada yardıma muhtaç çok sayıda insan var. Bu yardımların artarak devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

- "Bizim için çok mutlu bir gün"

Yardımlardan faydalanan Cuma Erzuma da ramazan sevinçlerine Türklerin ortak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu poşeti aldık, inşallah ramazan boyunca bize yetecek. İçerisindeki malzemeler tam da bizim arzu ettiğimiz türden gıdalar. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Bunu bize bağışlayan kardeşlerimize minnettarız." şeklinde konuştu.

Vakfın Sudan gönüllüsü Arif Erdoğan ise dünya genelinde olduğu gibi Sudan'da da yardım seferberliği yürüttüklerini söyledi.

Ülke genelindeki yardımlarının ramazan boyunca süreceğini vurgulayan Erdoğan, "Ayrı ayrı gruplara yardım kolileri dağıtıyoruz. Sudanlıların gönlünü fethetmeye çalışıyoruz. Bunu başardığımızı da yüz ifadelerinde görmek bizi memnun ediyor." dedi.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!
Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koli Ramazan Sudan yardım

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.