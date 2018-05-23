TDV'den Sudanlı 7 bin 500 kişiye yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan genelinde 7 bin 500 kişinin ihtiyacını karşılayacak 1500 ramazan kolisi dağıttı.
Vakıf gönüllüleri, Sudan merkezli Munazzamat Aldawa Al İslamiyya Derneği iş birliğinde, başkent Hartum, Beyaz Nil, Mavi Nil, Doğu Nil ve Umdurman kentlerinde gıda yardımı yaptı.
İçerisinde mısır unu, şeker, yağ, nohut, tuz ve hurmadan oluşan 23 kilogramlık paketler, yardıma muhtaç Sudanlılara vakıf gönüllüleri tarafından ulaştırıldı. Toplamda 7 bin 500 kişinin temel ihtiyacını karşılayacak koliler, ramazan boyunca ailelere yetecek şekilde planlandı.
Her bir kolinin içerisinde Arapça, "Müminler ancak kardeştir ilkesine dayanarak Türkiye'deki kardeşleriniz bu mutluluğu paylaşmak için bu hediyeyi size selam ve muhabbetleriyle gönderdi." yazılı not yer aldı.
Beyaz Nil Valisi Abdul Hafız Halife, bölgesinde yürütülen yardımlara ise bizzat eşlik etti.
Desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Halife, "Sudan'daki iç savaştan en çok bu bölgemiz etkilendi. Halen savaşın izlerini silmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada yardıma muhtaç çok sayıda insan var. Bu yardımların artarak devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.
- "Bizim için çok mutlu bir gün"
Yardımlardan faydalanan Cuma Erzuma da ramazan sevinçlerine Türklerin ortak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu poşeti aldık, inşallah ramazan boyunca bize yetecek. İçerisindeki malzemeler tam da bizim arzu ettiğimiz türden gıdalar. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Bunu bize bağışlayan kardeşlerimize minnettarız." şeklinde konuştu.
Vakfın Sudan gönüllüsü Arif Erdoğan ise dünya genelinde olduğu gibi Sudan'da da yardım seferberliği yürüttüklerini söyledi.
Ülke genelindeki yardımlarının ramazan boyunca süreceğini vurgulayan Erdoğan, "Ayrı ayrı gruplara yardım kolileri dağıtıyoruz. Sudanlıların gönlünü fethetmeye çalışıyoruz. Bunu başardığımızı da yüz ifadelerinde görmek bizi memnun ediyor." dedi.
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