TDV'den Türkiye'de okumak isteyen öğrencilere mülakat

BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bursuyla Türkiye'de lise ve üniversite eğitimi almak isteyen 20 aday mülakattan geçirildi.
TDV, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye'de eğitim görmek için başvuruları kabul edilmiş 20 öğrenci adayına mantık, dikkat ve yetenek alanlarında yazılı test uyguladı ve sözlü mülakat yaptı.
Vakıf, mülakat sonucunun temmuz ayında duyurulacağını bildirdi.
Mülakatı başarıyla geçen adaylar Türkiye'de uluslararası ilahiyat fakülteleri ile imam hatip liselerinde eğitim görme imkanına sahip olacak.
TDV, lise, lisans ve lisansüstü alanlarda başlattığı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Lisansüstü Programları ile Türkiye'nin gönül coğrafyasında kardeşlik köprüleri kurmaya ve dini bilincin oluşmasına katkıda bulunuyor.
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