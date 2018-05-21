TDV'den Yemen'de 500 kişiye iftar yemeği

HADRAMUT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yemen'in Hadramut ilinde 500 kişiye iftar verdi.
Yemen'deki "Islah" insani yardım kuruluşunun Hadramut ilindeki yetkilisi Salih Abdu Hud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV tarafından Hadramut'un Terim ilçesinde 500 kişiye iftar verildiğini söyledi.
Ülkenin içinde bulunduğu zor şartların hafifletilmesi için TDV'ye verdiği destekten ötürü teşekkür eden Abdu Hud, ramazan ayı içerisinde Yemen'in çeşitli illerinde yapılan yardımların devam edeceğini söyledi.
TDV, ramazan boyunca çeşitli ülkelerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları dağıtıyor ve iftar yemeği veriyor.
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