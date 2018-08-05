KÖLN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) bu yıl Avrupa'da gerçekleştireceği "Vekaletle Kurban Organizasyonu", Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığı ile gerçekleşecek.
TDV'nin bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla gerçekleştireceği organizasyonda görev alacak gönüllüler, Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezinde gerçekleştirilen seminerle bilgilendirildi.
DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, Almanya’dan DİTİB aracılığıyla 26 farklı ülkeye gidecek kurban gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım işleminin gerçekleştirileceğini ifade etti.
Dilek, Gönüllülere hitaben yaptığı konuşmada, "Hiçbir karşılık beklemeden yardımseverlik duygumuz ve inancımızla gerçekleştireceğimiz faaliyetin Cenabıhak nezdindeki karşılığı başkadır. Onun için size gıpta ediyorum." diye konuştu.
TDV iş birliğiyle gerçekleşecek organizasyon hakkında bilgi veren Dilek, "Bu farklı ülkelerde bulunan kardeşlerimizle gönül bağı kurduğumuz bir organizasyondur. Kurulan köprü uluslararası bir düzeye ulaştı. Dünyanın her yerinde bizlerden şefkat bekleyen insanlar, topluluklar var, kardeşlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
Kurban kampanyasının sadece bir karın doyurma meselesi olmadığını vurgulayan Dilek, şöyle dedi:
"Bir iyilik hareketidir, sahiplenme, kol kanat germedir. Biz her yıl daha çok sayıda yıkık gönüllü insana ulaşmanın hazzını yaşıyoruz. Bizim taşıdığımız her bir emanet sizlerin emaneti, kardeşlerimizin gayretlerinin bereketidir, sonucudur. TDV genel olarak 145 ülkenin 436 bölgesinde, gönüllüler nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirecek."
TDV Avrupa Kurban Koordinatörü Selman Aktaş da Arakan, Pakistan, Çad, Bangladeş Nijerya, Sri Lanka, Malezya, Nepal, Ruanda, Tayland, Bolivya gibi dünyanın pek çok yerinde gerçekleştirilecek organizasyonun eksiksiz yapılabilmesi için katılımcılara teknik bilgiler verdi.
Kurbanlıkların seçimi, kesimi ve dağıtımı hakkında sunum yapan Aktaş, kurban emanetlerinin mağdur ve mazlumlara bizzat gönüllü ile görevliler nezaretinde ulaşacağını ifade etti.
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