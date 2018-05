TEB Tedarikçi Günü Etkinliği'nin sekizincisi gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu sene sekizincisini düzenlediği TEB Tedarikçi Günü kapsamında, başarılı iş birliklerine imza attığı 9 tedarikçisine ödül verdi.

TEB'ten yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşen TEB Tedarikçi Günü’ne özel ödüller, bu sene sekizinci kez sahiplerini buldu.

Tedarikçi değerlendirme süreçlerinin ardından, İç Müşteri, Dış Müşteri ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu.

Bu yıl 8.'si gerçekleştirilen TEB Tedarikçi Günü'nün açılış konuşmasını yapan TEB Tedarik Direktörü Arda Polat, her sektörde olduğu gibi, finans sektöründe de müşteri memnuniyetini sağlamanın önemine dikkat çekerek, "Banka olarak verimliliğimiz, güvenilirliğimiz, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi tedarikçilerimizin bize sunduğu hizmetlerin güvenilirliği ve hizmet kalitesiyle doğrudan bağlantılı. Tam da bu nedenle, tedarikçilerimizle ilişkimizi hiçbir zaman salt ticari temelde, tek taraflı bir ilişki olarak görmedik. Tersine, her iki tarafın da verimliliğini en üst düzeye yükselten ve her iki tarafa da kazandıran bir ilişki olarak gördük ve bu anlayışla tedarikçi memnuniyetine büyük önem verdik." yorumunu yaptı.