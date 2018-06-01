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TEB'den bayrama özel 3 ay geri ödemesiz esnaf kredisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

TEB, esnafa yönelik düzenlediği özel bayram kredisi kampanyası ile işletmelere 3 ay geri ödemesiz 250 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 29 Haziran'a kadar geçerli esnafa özel bayram kredisi kampanyasıyla işletmelere 3 ay geri ödemesiz 250 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, esnafa yönelik bayrama özel yeni bir kredi kampanyası başlatan banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Kampanya kapsamında 3 ay geri ödemesiz 250 bin liraya varan kredi kullanan esnaf, 48 aya kadar vadeli taksitlerle kredilerini ödeyebilecek.

Kampanya, 29 Haziran'a kadar geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, esnafın finansman ihtiyacını en uygun koşullarda karşılayarak işletmelerini güçlendirmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Esnafın 250 bin liraya kadar olan kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattıklarını aktaran Boz, "Bu kapsamda esnaf, kredilerini 3 ay geri ödemesiz olarak maksimum 48 ay vade ile geri ödeyebilecek." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kampanya kredi TEB

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