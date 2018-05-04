TEB'den ilk çeyrekte 295,9 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yılın ilk çeyreğinde 295,9 milyon TL net kar elde etti.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2018 itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 6 artarak 90,8 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 295,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 73’ünü oluşturdu. Toplam 66,1 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in ilk çeyrekte takipteki kredilerinin oranı yüzde 2,92 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 6 artarak 59 milyar TL’ye ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in öz kaynakları 9,1 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15,35 olarak gerçekleşti.

Her sektör gibi finans sektörünün de dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemesi ve bu dönüşüme ayak uydurması gerekliliğinden yola çıkan TEB, gelişen teknolojiyi operasyon süreçlerinde kullanırken müşteri odaklı anlayışıyla bankacılık iş modellerini ve hizmet kanallarını da geliştiriyor. Bu doğrultuda TEB, dijital ve fiziki şubeyi birleştirdiği TEB Pratik Şube’yi hayata geçirdi. TEB Pratik Şube’de para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemler de rahatlıkla yapılabiliyor. Fiziki dokümanların ortadan kalktığı ve tüm dokümantasyonun cihaz üzerinden dijital olarak onaylandığı TEB Pratik Şube ile operasyonel verimlilik de sağlanıyor.