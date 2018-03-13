Türk Eczacıları Birliğince (TEB) evlerde ilaç birikmesini önlemek açısından tane ile ilaç verilmesi tartışmalarına ilişkin, "İlaç ambalajlarının üretiminde pek çok kalite kontrol testi yapılmaktadır. Her ilacın saklama koşulları, ambalaj özellikleri farklıdır. Tane ile ilaç uygulamasında bunu kontrol etmek mümkün değildir." değerlendirmesi yapıldı.

TEB Merkez Heyetince yapılan yazılı açıklamada, son dönemde evlerde ilaç birikmesini önlemek açısından tane ile ilaç verilmesinin tartışıldığı anımsatıldı.

İngiltere ve Hollanda dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinde ilaçların, firmaların tasarladığı ambalajlarda hastaya ulaştırıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "ABD'de ise ilaçlar yıllardır tane ile verilmektedir ancak burada hatırlanması gereken husus, hatalı ilaç kullanımından kaynaklanan en yüksek ölüm oranları, reçetesiz ilacın da yaygın olduğu ABD'dedir." ifadesi kullanıldı.

İlaç geliştiren firmalar tarafından, tedavi için ne kadar süreye ve ilaca gerek olduğunun uzun araştırmalar sonucunda belirlendiğine işaret edilerek, "Sağlık Bakanlığına yapılan ilaç ruhsat başvurularında ise 16 bilim insanından oluşan komisyon, optimum bir tedavi için gerekli dozu ve miktarı belirleyerek onaylar. Bu süreçlerin sonrasında bir hastalığın tedavisine yetecek miktarda ilaç ambalaj içerisinde piyasaya sunulur. Bu açıdan bakıldığında ilaçların kullanılmayıp birikmesinin ambalajdan kaynaklanmadığı, hastaların bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklandığını söyleyebiliriz." vurgusu yapıldı.