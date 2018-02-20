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’Tebessüm Sineması’nda 24 bin kişi film izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi’nin ’Tebessüm Sineması’nda 2017 yılı içerisinde 24 bin öğrenci ve yetişkin film izledi.2015’te Pursaklar Belediyesi bünyesinde açılan Tebessüm Sineması binlerce kişiye sinemayı sevdirdi.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi’nin ’Tebessüm Sineması’nda 2017 yılı içerisinde 24 bin öğrenci ve yetişkin film izledi.
2015’te Pursaklar Belediyesi bünyesinde açılan Tebessüm Sineması binlerce kişiye sinemayı sevdirdi. Yetişkinler ve öğrenciler için birbirinden güzel filmler, bir yıl boyunca düzenli olarak izleyiciyle buluştu. Yeni bir rekora imza atan Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde 24 bin kişiye Tebessüm Sinemasında film izlettirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerdiği filmleri izleyici ile buluşturan Pursaklar Belediyesi hem ilçe sakinlerine hem de Keçiören, Altındağ, Yenimahalle gibi ilçelerden gelen sinemaseverlere de hizmet verdi.
Tevfik İleri Kültür Merkezinde bulunan Tebessüm Sinemasında aralarında “120”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Yunus Emre Aşkın Sesi”, “Pinokyo”, “Dağ 2”, “Çalgı Çengi İkimiz”, “Robinson Crusoe”, “Buz Devri 5”, “Neşeli Ayıcıklar”, “Macera Günlükleri Sihirli Adaya Yolculuk” gibi her yaşa uygun filmler izleyici ile buluştu. İlçedeki kültür sanat faaliyetlerini arttıran Pursaklar Belediyesi’nin bu uygulaması ilçe sakinleri tarafından büyük destek gördü. Öğrencilere, gençlere ve yetişkinlere yönelik birbirinden güzel filmlerin perdeye yansıtıldığı sanatsal faaliyetlerin Pursaklar için büyük bir hizmet olduğunu belirten ilçe sakinleri, “Bizi sinema ile buluşturan Başkanımız Selçuk Çetin’e teşekkür ediyoruz. Özelikle çocuklarımız küçük yaşta sinema ile tanışıyor” dedi.

Çetin: “Yeni sanatçılar yetiştirmek istiyoruz”
Sinema hizmetini değerlendiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Sanatı kullanmanın püf noktalarını, mesaj kaygılarını, yol haritasını en ince ayrıntısına kadar öğrenip, izler kitleye aktarmak büyük bir emek ve sorumluluk gerektirir. O nedenledir ki sanata ve sanatçıya değer vermek, sanat eserlerine sahip çıkmak hepimizin hassasiyet göstermesi gereken bir noktadır. Sanat eserlerinde inanç, ahlak, milli değerler çok önemlidir. Sanatı sadece kendisinde tutmayan, yeni nesiller yetiştiren ve onlara yönetmenlikten tutun da oyunculuğa kadar hemen her alanda eğitim veren isimlere ihtiyaç var. Bizler bu hizmetleri yaparken, bir anlamda, gelecek nesilleri sanat yapmaya teşvik etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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