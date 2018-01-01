"TEBLİĞCİLER" TAKSİM MEYDANI'NDA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi'nde "Tebliğciler" olanan bir grup yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı. Ardından Taksim Meydanı'na gelen grubun bildiri dağıtmasına polis izin vermedi. Grup meydana kısa bir açıklama yaptıktan sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Polisin uyarması

-Açıklama yapmaları

-Genel ve detaylar