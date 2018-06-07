Tebriz havalimanının ekranlarına siber saldırı

İran'da bilgisayar korsanları, Tebriz Şehid Medeni Uluslararası Havalimanı'ndaki monitörlere siber saldırı düzenleyerek, ekranlar üzerinden rejim karşıtı mesajlar paylaştı.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, kendilerine "Tependegan" adını veren bir grup rejim karşıtı bilgisayar korsanı, Tebriz havalimanındaki ekranların kontrolünü kısa süreliğine ele geçirdi.
Bilgisayar korsanları kontrolünü ele geçirdikleri ekranlar üzerinden rejim karşıtı ve ülkedeki protestolara destek mesajları yayınladı.
Bunun üzerine monitörler havalimanı yetkilileri tarafından kısa süreliğine kapatıldı.
Tebriz Valisi Aliyar Rastgu, basına yaptığı açıklamada, dün akşam 21.30 sularında havalimanının bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini belirtti.
Sistemlerin yaklaşık 4 dakika bilgisayar korsanlarının kontrolünde kaldığını aktaran Rastgu, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
İki hafta önce de Meşhed Havalimanı'nın bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenleyen korsanlar benzer bir eylem gerçekleştirmişti.
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