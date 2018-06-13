Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye-İran arasındaki tren ile yolcu taşımacılığının Ramazan Bayramı'ndan sonra 18 Haziran'da başlayacağını bildirdi. Arslan, Kars Tren Garı'ndaki Türk Telekom Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması "Tam o an" başlıklı serginin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Arslan, Doğu Ekspresi treninin güzergahında çekilen fotoğraflardan oluşan 42 eserin yer aldığı serginin diğer illerde de açılacağını söyledi. Arslan, bu coğrafyada ilk rayın 1856 yılında İzmir-Aydın arasında döşendiğini anımsatarak, "İlk rayın döşenmesinden bu yana 162 yıl olmuş. Tren yolu bir buçuk asırlık serüvenimizde ülkemize, geçmişimize değer katmıştır. Tren, kederlerimizi, sevinçlerimizi, ayrılıklarımızı, kavuşmalarımızı simgeleyen adeta bir tarih." diye konuştu Trenlerin, İstiklal Harbi günlerinde askerleri, mühimmatı, gazileri, barış günlerinde ise ülkenin geleceğine ait ümitleri ve heyecanları taşıdığını vurgulayan Arslan, 162 yıldır trenlerin sadece insan taşımadığını, ülkenin kaderini ve değerlerini taşıdığını anlattı.

- "Doğu Ekspresi'nde milyonlarca insanın anısı ve hayalleri var" Arslan, Doğu Ekspresi'nin Türk kültür hayatının en canlı dönemlerinin yaşandığı ve bu güne kadar milyonlarca insanın anısının, hayallerinin bulunduğu, umutlarının taşındığı tren olduğunu ifade ederek, "Kara trenle başladığımız yolculuğa şimdi şükrediyoruz ki konforlu, hızlı trenlerle devam eden bir döneme geldik. 1950'li yıllardan itibaren el değmemiş Kars'a kadar gelen hattımız bundan 2-3 sene önce tamamen yenilendi. Bu hatta çalışan trenlerimizi de daha modern, günümüz teknolojisiyle donanmış trenler haline getirdik." dedi. Serginin düzenlenen bir yarışmanın ardından açıldığını ve Doğu Ekspresi'ne ilişkin yarışmalara önümüzdeki yıllarda katılımın daha da artacağını belirten Arslan, "Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına tam 440 sanatçının bin 529 fotoğrafı geldi. Hepsi birbirinden değerli ancak jüri mecburen sıralayıp birilerini öne alacaktı. Jürinin değerlendirmesi sonucu 3'ü dereceye giren, 3'ü mansiyon ödülü alan 42 eseri sergilenmesi için seçtiler." ifadesini kullandı.

- "Hatlarımızın yüzde 95'ini yeniledik" Arslan, demiryollarının devlet politikası halinde geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "1950'lerden sonra 53 yıl kaderine terk edilmiş demiryollarının devlet politikası haline gelmesi önemliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sektöre olan inançları sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, bakanlığı döneminde demiryollarını bu kadar benimsemesi, demiryolu seferberliği başlatması önemliydi, biz de bu seferberliği devam ettiriyoruz. Hatlarımızın yüzde 95'ini yeniledik, elektrikli ve sinyalli kısımlarını yüzde 100 arttırdık ve kalanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." Ulaştırma alanındaki yatırımlara diğer yatırımlara değinen Arslan, şöyle devam etti: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, ülkemiz ve bölgemiz için önemli. Yük trenlerimiz artık Mersin'den, Gaziantep'ten, İstanbul'dan kalkıyor ve Kazakistan'a, Çin'e kadar gidebiliyor. Bu bizim için önemliydi, hayaldi. Ancak bunun ikinci etabı bu sene yolcu taşımacılığına başlamak. Bu da önemli çünkü komşu ülkelerle, bizi Orta Asya'daki akraba topluluklarıyla bağlayacak bir proje. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan hattımızı da inşallah Azerbaycan ve İran ile gerçekleştireceğiz, o proje de bizim için önemli. İran'a, Pakistan'a, Afganistan'a kadar demiryolu yük taşımacılığını sağlanması bunun da merkezinin Kars olması önemli ve bu projeyi de inşallah yapacağız."